Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş koronavirüs açıklaması!

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeşil alan kapısına asılmış bir uyarı yazısı görülüyor. Söz konusu uyarıda ise ''Coronavirüs şüphesi ile yeşil alan kapatılmıştır. Muayene diğer alanlarda yapılmaktadır'' ifadeleri yer aldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Paniğe neden olan yazının ardından hastane yönetiminden rahatlatan haber geldi. Yapılan açıklamada hastanın gribal enfeksiyon geçirdiği ve taburcu edildiği bilgileri paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

''28/01/2020 tarihinde saat 22:30 sularında hastanemiz acil servisine ateş, halsizlik şikayeti nedeni ile başvuran 19 yaşında bayan hasta hastanemizde çalışan acil uzmanı tarafından acil servis yeşil alanda değerlendirilmesi sonrasında Başhekimliğimizin bilgisi dışında Corona Virus enfeksiyonu ön tanısı şüphesi ile ilgili uzman tarafından yazılan bir not ile müşaade altına alınmıştır.

Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında Corona Virus enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur. Hastanemizin hiçbir biriminde karantina uygulaması yapılmamıştır ve acil servisimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Kamu oyunda oluşan yanlış anlaşılma ve bilgi kirliği nedeni ile Başhekimliğimiz adına tüm halkımızdan özür dileriz. İhmali olan çalışanlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

