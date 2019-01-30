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Kapıya bırakılan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde öldürülerek içerisine konulduğu kutuyla daire kapısı önüne bırakılan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde öldürülerek içerisine konulduğu kutuyla daire kapısı önüne bırakılan cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada şahsın gece saatlerinde geldiği evde yakaladığı eşi ve eşinin gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen şahıs tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473. Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine dairenin önüne gelerek koliyi açan apartman sakinleri bir cesetle karşılaştı. Apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip, cesedin 52 yaşındaki Recep Ürkek’e ait olduğunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, hem apartman sakinlerinin ifadelerine başvurdu hem de çevredeki şehir polis ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde Ürkek’in eşi H.Ü. ve V.Ö. adlı şahsın olayın ardından evden birlikte ayrıldığı ortaya çıktı. Polis, iki ayrı adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla H.Ü. ve V.Ö.’yü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan araştırmalarda H.Ü. ve V.Ö.’nün gönül ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. İddialara göre öldürülen Recep Ürkek, eve geldiğinde eşi H.Ü.’yü V.Ö. ile yakaladı. Bunun üzerine kavga çıktı. Kavgada Ürkek, boynundan ve karnından bıçaklandı. Şahıslar, hayatını kaybeden Ürkek’i koydukları kutuyu dairesinin kapısının önüne bırakarak olay yerinden kaçtı. Şahıslar, üzerlerinde şüphe oluşmaması için de ayrı evlere gitti.

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