Kapıya tabela astı, broşür bile bastırdı! İşte açılışa özel büyü bozma, muska yazma tarifesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin evlerinde büyü bozup, muska hazırladığını ve karşılığında para aldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Şüpheliler E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö.'nün (66) evleri, teknik ve fiziki takibe alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye basan polis, 5 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına aldı.

200 MUSKA ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda; 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, alacak-verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar ile büyü ve muska yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

TABELA ASIP BROŞÜR BASTILAR

İncelemede ayrıca şüphelilerden E.G.'nin iş yeri olarak kullandığı dairenin girişine 'metafizik büyü uzmanı' yazılı tabela astığı, 'açılışa özel şok fiyatlar' başlığı adıyla da el broşürü bastırdığı belirlendi.

İŞTE FİYAT TARİFESİ

Broşürde; büyü musallat bakımı 300 lira, büyü bozma 4 bin lira, fal bakımı 300 lira, yıldızname 3 bin lira, ayırma-bağlama büyü çeşitleri 7 bin 500 lira, muska vb. işlemler 4 bin 500, rahmani işlemler 10 bin lira, biyoenerji ve şifa seansları için de 500 lira fiyat belirlediği görüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





