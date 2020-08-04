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Kapıya tırmandı! Gören korkuya kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayam'da bir evin kapısına tırmanan 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu.

Kapıya tırmandı! Gören korkuya kapıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin kırsal Olukbaşı mahallesinde bugün sabah saatlerinde Baha Akşit ve ailesi evlerine girmek isterken, demir kapı üzerinde 2 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Kapıya tırmanan yılanı görenler korkuya kapıldı, eve yaklaşamadı. Ev sahipleri bir yandan yılanın eve girmesinden korkarken diğer yandan cep telefonuyla kapıya tırmanmasını görüntüledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yergin, büyük bir soğukkanlılıkla kapıdaki yılanı yakalayıp, doğaya bırakmasıyla, herkes rahat bir nefes aldı.

Kaynak: DHA

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