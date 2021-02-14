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Kapıyı açan gözlerine inanamadı! Sevgililer Günü'ne özel paket servis

14.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Kapıyı açan gözlerine inanamadı! Sevgililer Günü'ne özel paket servis

İzmir Çeşme'de paket servis hizmeti veren bir işletme, müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik bir jest yaptı. Firma, eve sipariş veren müşterilerine paketlerini keman dinletisi eşliğinde ulaştırdı.

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle hizmet vermeye devam eden Çeşme'nin markalaşmış işletmesi, Sevgililer Günü'nde keman eşliğinde paket servisi yaptı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işlettiği mekanda özel günlerde yaptığı etkinliklerle müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışan Selim Akbaykal, Sevgililer Günü'nde de hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmak için kemancı eşliğinde paket servis hizmeti verdi.

Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal müşterilerine siparişlerini kemancının çaldığı melodiler eşliğinde teslim ederken, müşterileri şaşkınlık yaşadılar. Akbaykal, müşterilerinin Sevgililer Günü'nü kutlayarak, arzu ettikleri bir şarkıyı kemancının çalacağını, şarkıya eşlik etmelerini rica etti. Sevgililer Günü sürprizinden memnun olan ev sakinleri, neşe içinde şarkılara eşlik ettiler.

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'MÜŞTERİLERİMİZE ROMANTİK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK'

Selim Akbaykal, "Çeşme, eğlenceyi seven insanların buluşma noktası. Biz de Çeşme'de hizmet veren bir işletme olarak 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik. Pandemi döneminde kapalı olan eğlence mekanlarında çalışan müzisyenleri de unutmayarak, paket servisimizi romantik müzik eşliğinde yapıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bu şekilde kutlamayı ve müşterilerimize bu şekilde sürpriz yapmayı düşündük. Umarım müşterilerimizi memnun etmişizdir" dedi.

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İHA

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