HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kapıyı açınca kurşun yağdırdılar! Büyükçekmece'de kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü

Kapıyı açınca kurşun yağdırdılar! Büyükçekmece'de kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü

10.06.2024 00:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece’de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından kayıplara karıştı. Kurşunların hedefi olan Uğur Doğan (30) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kapıyı açınca kurşun yağdırdılar! Büyükçekmece'de kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü

Olay, saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan (30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı.

_65902 (1)

KAPIYI AÇINCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi.

_65902

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

vvv

Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

_65902 (2)
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstifasını açıkladı: 'Çok duygusal bir akşam'İstifasını açıkladı: 'Çok duygusal bir akşam'
Soylu'dan dikkat çeken 'Gazze' paylaşımıSoylu'dan dikkat çeken 'Gazze' paylaşımı
'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada''Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
En Çok Okunan Haberler
''Başkanım ceket alayım size saygısızlık olmasın...''

''Başkanım ceket alayım size saygısızlık olmasın...''

Fenerbahçe'de tarihi seçimi büyük bir farkla Ali Koç kazandı!

Fenerbahçe'de tarihi seçimi büyük bir farkla Ali Koç kazandı!

Macron Meclis'i feshetti! Erken seçim çağrısı yaptı

Macron Meclis'i feshetti! Erken seçim çağrısı yaptı

İstanbul'da ilginç olay: "Kafayı yiyeceğim, çığlık çığlığa bağıracağım"

İstanbul'da ilginç olay: "Kafayı yiyeceğim, çığlık çığlığa bağıracağım"

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Kan donduran olay: 5 metrelik piton kadını yuttu! Cesede böyle ulaşıldı

Bir il bu karpuzu konuşuyor

Bir il bu karpuzu konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.