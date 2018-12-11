Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Yeni yaşına komada giren genç, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. O gün yaşanan dehşetse dünyanın zihninde silinmeyecek bir yer etti. İşte kan donduran olayın detayları...

19 ay sonra öldü!

Rusya'da yaşanan kan donduran olayların ardından geçen 19 ay yürek sızlatan bir haberle sonuçlandı. 15 yaşındaki Vanya Krapivina isimli çocuk annesinin tecavüzcüsünün kurbanı oldu.

Okuldan eve döndüğünde dairenin kapısını açmasıyla elinde bıçak olan komşusunun annesine tecavüz ettiğini gören 15 yaşındaki çocuk tecavüzcüye doğru yöneldi.

Annesini kurtarmak isteyen Vanya ile Roman Pronin arasında kavga başladı. Ancak Vanya'nın göz dönmüş tecavüzcüye karşı çaresiz çırpınışları hiçbir işe yaramadı. 37 yaşındaki tecavüzcü Vanya'yı 27 kez bıçakladı, 3 kilogramlık dumbell ile de başına defalarca vurdu.

Sesleri duyan diğer komşular polise haber verdi. Eve ekiplerin gelmesiyle ise durum kontrol altına alındı.

Eve gelen polisler anne ve zavallı çocuğu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Anne-oğul güvenlik güçleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Vanya 9 ay boyunca komada kaldı.

Televizyon sunucusu Andrey Malakhov'un başlattığı kampanyalarla Vanya'ya destek verilmeye çalışıldı. Rusya'nın konuştuğu olay aylarca yakından takip edildi.

Pek çok kez ameliyat edilen Vanya'nın kafatası için titanyum bir plaka hazırlandı. Komadayken 16 yaşına giren genç çocuk, aylar sonra iyileşme emareleri göstermeye başladı. Öyle ki çocuk artık hemşireleri tanıyor, püre ve sıvı gıdalarla beslenebiliyordu.

Severodvinsk kentinden Moskova'daki bir rehabilitasyon kliniğine getirililen Vanya, titizlikle sürdürülen uğraşlara rağmen gribe yakalandı. Rusya'yı ağlatan ölüm haberi ise 19 ay sonra geldi.

Daha önce cinayete teşebbüsten 14 yıl hapis cezası alan Roman Pronin, bu kez bir can aldı.