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Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde, kapıyı kırıp giren kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yusuf Candar (56), ağır yaralandı.

Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde, kapıyı kırıp giren kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yusuf Candar (56), ağır yaralandı.
​Olay, saat 07.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi 1000 Konutlar'da meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Yusuf Candar'ın yalnız yaşadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Bu kişi, yanında getirdiği tüfekle Yusuf Candar'a bir el ateş edip, kaçtı. Yusuf Candar, karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Silah sesini duyup eve koşan komşularının çağırdığı ambulansla Candar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Evde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı

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