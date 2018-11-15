Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı (2)

OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar (34) da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabah 07.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinin kapısı kırılarak silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, saat 16.00 sıralarında da oğlu Yavuz Candar kendi işyerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mobilya Sanayi 8'inci Sokak'ta mobilya firmasına gelen Kahraman A. ve yanındaki 2 kişi, işyeri sahibi Yavuz Candar'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan Yavuz Candar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yavuz Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırı şüphelileri Kahraman A. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada, sabah saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

