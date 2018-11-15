HABER

Kapıyı kırıp eve giren kişinin silahlı saldırısında yaralandı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar (34) da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar (34) da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabah 07.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinin kapısı kırılarak silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken, saat 16.00 sıralarında da oğlu Yavuz Candar kendi işyerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mobilya Sanayi 8'inci Sokak'ta mobilya firmasına gelen Kahraman A. ve yanındaki 2 kişi, işyeri sahibi Yavuz Candar'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan Yavuz Candar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yavuz Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırı şüphelileri Kahraman A. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada, sabah saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor
Amanoslar'da PKK'ya ait, toprağa gömülü 11 tüp bulunduAmanoslar'da PKK'ya ait, toprağa gömülü 11 tüp bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.