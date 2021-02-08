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Kapıyı kırıp okulun sobasını çalıp sattı

08.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kişi ilkokulun kapısını kırarak içeride bulunan odun sobasını çalıp sattı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Köklük Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi ilkokulun kapısını kırarak içeride bulunan odun sobasını çalıp sattı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Köklük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köklük İlköğretim Okulu’nun kapısı kırılarak içeride bulunan odun sobası ve boruları çalındı. Jandarma yaptığı araştırmada hırsızlık olayı aynı mahallede ikamet eden K.Ö.’nün (55) gerçekleştirdiğini tespit etti. K.Ö. gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ö. sobayı sattığını söyledi. İfadesi alınan K.Ö. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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