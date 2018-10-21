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Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin kapkaç yöntemiyle cep telefonunun çalınması anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Selçuklu Mahallesi'nde bir vatandaşın elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin M.K ile E.T. olduğu ve çok sayıda benzer suçtan poliste kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin telefonu aldıktan sonra motosikletle uzaklaşmaya çalıştığı diğer zanlının da mağdur vatandaş tarafından yakalanmaya çalışıldığı görülüyor.

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