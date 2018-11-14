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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bir kadının bebek arabası ile giderken çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL,(DHA)- ZEYTİNBURNU'nda bir kadının bebek arabası ile giderken çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Beştelsiz Mahallesi üzerinde 11 Kasım'da bir kadın bebek arabasıyla ilerlerken içinde 350 TL para ve maaş kartı bulunan çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

C.Ö. isimli kadının durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tespit edilen Pakistan Uyruklu K.N. (19) ve N.H.M.A. (20) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.H.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPKAÇ KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde K.N'nin C.Ö.'yü takip etmesi ve ardından bir sokakta kapkaç yapması görülüyor.

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