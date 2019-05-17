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Kapkaç anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de, dükkanın önündeki kaldırımda oturan R.M.'nin (68) elindeki cep telefonunu alıp kaçan E.Y.

Kapkaç anı kamerada

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, dükkanın önündeki kaldırımda oturan R.M.'nin (68) elindeki cep telefonunu alıp kaçan E.Y. (20), polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kapkaç anı, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 7 Mayıs'ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Giyim mağazası sahibi R.M., dükkanın önünde oturduğu sırada, aniden gelen bir kişi elindeki telefonunu alıp, kaçtı. R.M.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. R.M.'nin ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.Y. olduğunu belirledi. E.Y., belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kapkaç anı kameradaKapkaç anı kamerada

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