HABER

KAPKAÇ ANI KAMERADA; TELEFONLA KONUŞURKEN KAPKAÇA UĞRADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

İstanbul'da yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadının elindeki telefonu çalarak kaçan 20 yaşındaki İsmet B.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadının elindeki telefonu çalarak kaçan 20 yaşındaki İsmet B. adlı şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin iki gün öncede bir parkta yürüyen üniversite öğrencisini döverek cep telefonunu gasp eden kişi olduğu ortaya çıktı.
Olay Şişli İnönü Mahallesi'nde 30 Haziran saat 15.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında otururken telefonla konuşan İran uyruklu Pervahani B.'nin (41) yanına yaklaşan bir kişi kadının elindeki telefonu hızla çekerek kaçtı. Olaydan sonra harekete geçen polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışmaya başladı. Bir gün sonra görüntülerdeki eşkale benzeyen bir kişiyi kontrol etmek isteyen polis ekipleri kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin cep telefonu hırsızlığının faili olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca iki gün önce bir parkta Üniversite öğrencisini darp ederek telefonunun gasp edilme olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
-------------
-Güvenlik kamerası
-Şüphelinin telefonu alıp kaçması

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Öykü Arin'in annesi: İlik savaşı riski devam ediyorÖykü Arin'in annesi: İlik savaşı riski devam ediyor
(Özel) Yangın sonrası evsiz kalan aile yardım eli bekliyor(Özel) Yangın sonrası evsiz kalan aile yardım eli bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13 yıl 9 ay hapis

Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13 yıl 9 ay hapis

Pencereden girip tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladı: Para değil seni istiyorum

Pencereden girip tecavüze kalkışıp, bıçakla yaraladı

Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.