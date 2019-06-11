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Kapkaç anları güvenlik kamerasınca görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 1-7 Haziran'da meydana gelen iki ayrı kapkaç olayına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, 7 Haziran'da Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde şüpheli M.D'yi (18) yakaladı. Şüphelinin "açıktan hırsızlık, evden hırsızlık ve kapkaç" suçlarından emniyette 14 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, kapkaç yöntemiyle çalınan eşyaları satın aldığı belirlenen Hasan A'yı da (34) gözaltına aldı.

Şüpheli Hasan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde, elinde cep telefonuyla yürüyen bir kadının yanından geçen şüphelinin cep telefonunu alıp kaçtığı anlar ile kadının şüphelinin peşinden koşması görülüyor. Şüphelinin, duvara yaslanıp cep telefonuyla ilgilenen bir kişinin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

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beyoğlu güvenlik kamerası kapkaç

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