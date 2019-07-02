Kapkaç anları güvenlik kamerasınca görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de Afganistan uyruklu şüphelinin, İran uyruklu bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle çalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran'da İnönü Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu İsmet D'nin (20), İran uyruklu Pervahani B'nin (41) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin 29 Haziran'da Elmadağ parkında bir üniversite öğrencisinin darbedilip ardından cep telefonunun gasbedilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Şüphelinin 2 yıl önce Ağrı'dan yurda kaçak girdiği tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, kaldırımda oturan kadının yanından geçen şüphelinin, kadına yönelip elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

