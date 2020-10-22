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Kapkaç mağduru kadın kovaladı polis yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı.Olay, bugün saat 14.00’da Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı.
Olay, bugün saat 14.00’da Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Bankta oturan D.K. (35) isimli kadının yanına yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarken, durumu da polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, anonsları takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da telsizden, "Bu şahıs mutlaka yakalanacak, o bölgeden çıkamayacak" talimatı verdi.
Bölgeyi kısa sürede ablukaya alan polis, beyaz gömlekli, mavi kot pantolonlu ve kirli sakallı eşkali belirtilen şüpheliyi yakalamak için parklar, apartman bahçeleri ve binaların bodrum katlarını tek tek kontrol etmeye başladı. Ekiplerin eş zamanlı yaptığı çalışmada eşkale uygun şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekibi tarafından bir apartman bahçesinde yakalandı.
Şüpheli şahsın Salih G. (35) olduğu belirlenirken, kadından gasp ettiği cep telefonu da üzerinden çıktı. Şüphelinin kaçması ve kadının kovalaması da çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Suçunu itiraf eden ve suç kaydı bulunan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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