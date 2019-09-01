Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşiyle durakta otobüs bekleyen Şengül Sezer'in boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu B.S. (24), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sezer'in eşi emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır ele ele gezeriz. Elini hiç bırakmam. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi" dedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta meydana geldi. Durakta eşi Nevzat Sezer'le otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı. Sezer'in eşi Nevzat Sezer kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer çiftinin ifadesi doğrultusunda şüphelinin bilgisayar teknisyeni Suriyeli B.S. olduğunu belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi buldu. Durumu fark eden B.S., kolyeyi sokağa atıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile arasında başlayan kovalamaca sonucu B.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. B.S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yol kenarına attığı kolye ise, sorgusunda tarif ettiği yerde bulundu. Kolye, polis ekiplerince sahibi Şengül Sezer'e teslim edildi.

ELİNİ BIRAKTIM BAŞIMIZA BU GELDİ

Polisteki ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır biz ele ele gezeriz. Eşimin elini bırakmam. Durakta gölge yere geçtiğimiz anda şüpheli bir anda geldi kaptı ve kaçtı. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi. Kapkaççının peşinden koştum ama yakalayamadım. Polislerimiz komplike bir hareketle zanlıyı kıskıvrak yakaladılar" dedi.

'BANA YAPILAN BAŞKASINA YAPILMASIN DİYE ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Şengül Sezer ise polislere teşekkür ederek, "10 dakika içerinde suçluyu buldular. Çalınan kolyem iade edildi. Onlara çok minnettarım. Benim boynumda iki zincirim vardı. Şahıs almak isteyince vermek istemedim. Bu sırada boynumda sıyrıklar oluştu. Diğer kolyenin ucundakini eşimin sekreteri bana hediye etmişti. Manevi değeri çok yüksekti. Bana yapılan başkasına yapılmasın diye şikayetçi oldum. Çok korktum. Şeker, tansiyon hastasıyım, belimden ameliyatlıyım. Düşüp sakatlanabilirdim" diye konuştu.

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