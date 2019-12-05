Kapkaç şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.
Gaziantep'te, kapkaç yöntemiyle üzerlerindeki telefon ve çantası çalınan 2 vatandaş polise şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis, ismini açıklamadığı şüpheliyi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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