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Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Konya'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, motosikletinden yola çıkılarak yakalandı

Konya'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen motosikletli şüpheli gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yüzü kapalı motosikletli bir kişinin, son bir ay içerisinde 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin kullandığı motosikletin marka ve modeli belirlendi.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında görülen motosikletin sürücüsünün gelmesi için yaklaşık 4 saat bekleyen ekipler, şüpheli Muhammet Celaleddin A'yı (22) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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