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Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

Konya’da farklı günlerde motosikletle kadınların çantasını alıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin şahsın olayda kullandığı motosikleti otoparkta fark etmesi üzerine alışveriş merkezinden çıkarken yakalandı.Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi

Konya’da farklı günlerde motosikletle kadınların çantasını alıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin şahsın olayda kullandığı motosikleti otoparkta fark etmesi üzerine alışveriş merkezinden çıkarken yakalandı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay içerisinde ilçe genelinde farklı günlerde 1’i yabancı 4 kadının çantasının kapkaç yapıldığı ihbarı üzerine şikayetleri değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı belirlemek için olayın gerçekleştiği bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışma sonrası şüpheli şahsın yüzünü kapüşon ile kapattığı beyaz ve plakasız bir motosiklet ile kapkaçı gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından belirlenen motosiklete benzer motosikletler inceleme altına alındı. Selçuklu ilçesinde çalışma doğrultusunda devriye atan ekipler, bir alışveriş merkezinin otoparkında plakasız ve beyaz bir motosiklet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine motosiklet sahibini belirlemek için polis ekipleri motosikletin başında 4 saat bekledi. Kimliği belirsiz olan şahsın motosiklete gelerek çalıştırmak istediği sırada polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılan kişi, suçunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı. Burada gözaltına alınan şahsın M.C.A. (22) olduğu belirlenmesinin ardından gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki ilk ifadesi alınan şüpheli M.C.A’nın, “Paraya ihtiyacım vardı bunun için olayı gerçekleştirdim. Olayda kapkaç yaptığım çantaların içerisinde bulunan para ve cep telefonlarını aldıktan sonra çantaları çöpe attım” diyerek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi

Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi

Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi

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