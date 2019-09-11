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Kapkaç zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da bir genç kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana’da bir genç kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Özlem D. (27) isimli kadın, Obalar Caddesi’nde yaya olarak giderken yanına yaklaşan bir kişi içinde cep telefonu olan çantasını alıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlının eşkalini aldı. Polis, kısa sürede zanlının Mehmet Şirin K. (30) olduğunu belirledi. Zanlının evine yapılan baskında Mehmet Şirin K. yakalandı. Cep telefonunu da bulan polis, kadına cihazını teslim etti. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Mehmet Şirin K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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