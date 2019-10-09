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Kapkaç zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi yakalandı - Emniyette 25 farklı suçtan kaydı bulunan yaşı küçük şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 ve 24 Eylül'de ilçede meydana gelen 2 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüpheli D.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 15 evden hırsızlık, 3 güveni kötüye kullanma, 5 uyuşturucu madde kullanmak, iş yerinden hırsızlık ve silahlı kanunlara muhalefetten olmak üzere toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli D.Ç. tutuklandı.

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beyoğlu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kapkaç

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