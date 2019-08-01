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Kapkaç zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Ermeydanı Caddesi'nde, Suriye uyruklu Shahıra A'nın (50), içinde 400 dolar ve bin 275 lirasının bulunduğu çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine başlattığı çalışmada, şüpheli Vedat İ'yi (26) kovalamaca sonucu bir binanın çatı katında çantayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin gasp ve evden hırsızlık suçlarından kaydı olduğu, cezaevinden izinle çıktığı belirlendi.

Vedat İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde çantayla koşarak kaçmaya çalışması, Suriye uyruklu kadının da ardından koşması yer alıyor.

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beyoğlu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kapkaç

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