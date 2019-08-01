KAPKAÇA UĞRAYAN SURİYELİ KADIN ŞÜPHELİYİ BÖYLE KOVALADI

-CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAPKAÇ YAPTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yaptı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede bir binanın çatısında saklanırken yakalandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Ermeydanı Caddesi'nde 25 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 50 yaşındaki kadın Shahira A.'nın içerisinde 400 Dolar ve bin 275 lirası bulunan çantası bir kişi tarafından kapkaç yapılarak çalındı. Shahira A., kapkaççıyı bir süre kovaladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Shahira A.'dan kapkaççının nereye doğru kaçtığını öğrendikten sonra şüpheliyi aramaya başladı. Polis çevrede yaptığı aramalarda kapkaççıyı bir binanın çatı katında yakaladı. Suriyeli kadının çantasıyla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 26 yaşındaki Vedat İ. 'Gasp' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydının olduğu ve cezaevinden izinli olarak dışarıya çıktığı tespit edildi. 26 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Vedat İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin kaçması

-Suriye uyruklu kadının kovalaması

-Genel ve detaylar

