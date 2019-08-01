HABER

KAPKAÇA UĞRAYAN SURİYELİ KADIN ŞÜPHELİYİ BÖYLE KOVALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

   Cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yaptı.

-CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KAPKAÇ YAPTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yaptı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede bir binanın çatısında saklanırken yakalandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Ermeydanı Caddesi'nde 25 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 50 yaşındaki kadın Shahira A.'nın içerisinde 400 Dolar ve bin 275 lirası bulunan çantası bir kişi tarafından kapkaç yapılarak çalındı. Shahira A., kapkaççıyı bir süre kovaladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Shahira A.'dan kapkaççının nereye doğru kaçtığını öğrendikten sonra şüpheliyi aramaya başladı. Polis çevrede yaptığı aramalarda kapkaççıyı bir binanın çatı katında yakaladı. Suriyeli kadının çantasıyla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 26 yaşındaki Vedat İ. 'Gasp' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydının olduğu ve cezaevinden izinli olarak dışarıya çıktığı tespit edildi. 26 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Vedat İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Şüphelinin kaçması
-Suriye uyruklu kadının kovalaması
-Genel ve detaylar

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
İklim değişikliği, hasat dönemini etkilemeye başladıİklim değişikliği, hasat dönemini etkilemeye başladı
Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali' heyecanıSivas'ta 'Gardaşlık Festivali' heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse inanmadı, o 3 yılda öyle bir işe imza attı ki... Değeri 80 bin euro!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Nevşehir'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gören dondu kaldı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da iğrenç olay! Engelli kızın ailesi eve gelince fark etti

Ankara'da iğrenç olay!

Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı

Sedat Peker hakkında karar verildi

Zonguldak'da oyun masasında başlayan kavgada birbirlerini vurdular

Polis her yerde onları arıyor!

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Parti binalarında kaçak elektrik tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.