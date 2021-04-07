HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapkaççı dehşeti

Kapkaççı dehşeti

07.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi, satın almak istediği cep telefonunu çalıp hafif ticari araçla kaçarken, telefonun sahibi ve ablasını yerde sürükledi.

1/

Adana’da bir kişi, satın almak istediği cep telefonunu çalıp hafif ticari araçla kaçarken, telefonun sahibi ve ablasını yerde sürükledi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali İrge (19), ablası Tuğba Akdağ’ın (23) cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İrge ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL’ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İrge ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi. Burada Ali İrge ile bir süre konuşan şüpheli, cep telefonuna bakmak için istedi. Bu sırada Tuğba Akdağ da olay yerine 2 yaşındaki oğlu Miray ile cep telefonuna bakan şahsın yanına geldi. Şahıs cep telefonuna bakarken aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, cep telefonunu kaptırmamak için araçtan tutununca metrelerce sürüklendi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ’ı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Ali İrge, internet üzerinden telefonu satışa çıkardığını, bir alıcı olduğunu buraya araçla geldiğini telefonu bakmak için istediğini ancak bir süre sonra arabasıyla hareket edince kendisini ve ablasını sürüklediğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Barın katliamı nedir?Barın katliamı nedir?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

Ramazan kaç gün? Kaç gün oruç tutulacak?

Ramazan kaç gün?

Kurban bayramı ne zaman başlayacak? İşte Kurban bayramı 2021 tarihi

Kurban bayramı ne zaman başlayacak?

İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

Kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

Kafeler ne zaman kapanacak?

Son Dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon

Koronavirüse bile 'dur' dedi! Gelin geldiği köyü baştan yaratıyor

Koronavirüse bile dur dedi! Gelin geldiği köyü baştan yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.