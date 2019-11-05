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Kapkaççı şahıs, çalmaya çalıştığı para dolu poşet yırtılınca amacına ulaşamadan kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Antalya’da ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin lirayı elindeki poşetle bankaya yatırmak isteyen özel güvenlik personeli, kapkaççının saldırısına uğradı.

Antalya’da ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin lirayı elindeki poşetle bankaya yatırmak isteyen özel güvenlik personeli, kapkaççının saldırısına uğradı. Paraların bulunduğu poşetin yırtılmasıyla kapkaççı amacına ulaşamazken ikili arasındaki arbede görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir bankanın önünde saat 11.10 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ev almak için bankada biriktirdiği 120 bin lirasını çekip bir başka bankaya yatırmak için yola koyulan özel güvenlik personeli Deniz Tuzlalı (32), poşete koyduğu paralarla birlikte banka önünde sigara içmeye başladı. Bu sırada Tuzlalı’nın elindeki poşeti bir kişi kapkaç yöntemiyle çalmak istedi. Tuzlalı’nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düştü. Tuzlalı ve çevredekilerin müdahalesiyle yakalanmaya çalışılan şüpheli, paraları alamadan olay yerinden kaçtı. Yere saçılan paraları toplayarak banka şubesine giren genç adam, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın görgü tanıklarından Halit Kayla, Tuzlalı’nın banka önünde sigara içerken saldırganın poşete saldırdığını ve paraların yere saçıldığını söyledi. Kayla, yere saçılan paraları çevredeki vatandaşların da koruma altına aldığını aktardı.
Oğlunun yaşadığı anları duyarak olay yerine gelen baba İbrahim Tuzlalı, oğlunun 10 yıldır bu parayı biriktirdiğini belirterek, "Şahsın oğlumu takip ettiğini düşünüyorum. Oğlum başka bir bankadan çektiği parayı burada bankaya yatıracaktı. Şahıs parayı almak için saldırmış ama poşet yırtılınca Allah’tan alamadan kaçmış. Oğlum ev almak için yıllardır biriktirdiği paraydı bu. Bugün de kaporasını verecekti. Şu anda parayı bankaya yatırdık" dedi.
Öte yandan zanlnın kapkaç teşebbüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz Tuzlalı ile şüphelinin arasında arbede yaşandığı ve şahsın kaçtığı görülüyor.

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