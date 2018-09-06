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Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Motosikletli 3 kapkaççı cep telefonunu çaldıkları kadının bir süre sonra yanına geri gelip, "Cep telefonun da çok kötüymüş" diyerek geri verdi. Şaşkına dönen kadın hırsızlardan şikayetçi oldu.

Olay, Adana Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi yapmak için sabah saatlerinde evden çıkan Gül Şimşek'in yolda yürürken yanına motosiklet yaklaştı. Motosiklette bulunan 3 kişi, Şimşek'in elindeki çantasını ve cep telefonunu alarak uzaklaştı. Gül Şimşek üzerindeki şoku atlatmaya çalışırken, birkaç dakika sonra motosikletliler geri döndü, içlerinden biri, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek telefonu verdi.

200 KAMERA İNCELENDİ

Şüpheliler uzaklaşırken, telefonu alan Şimşek, polisi aradı. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin daha önce de Atakant ile PTT Evleri mahallelerinde de kapkaç yaptıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin, kapkaç yaptıktan sonra trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktukları belirlendi. Çalışmalarla şüphelilerin eşgallerini belirledi.

TUTUKLANDILAR

Polis, hırsızları yakalamak için özel ekip kurdu. Simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Evlerine yapılan eş zamanlı baskınla şüphelilerden O.A (17) ve Serhat Yüksekyayla (20) yakalandı. Diğer şüpheli ise adresinde bulunamadı. Sorgularında çaldıkları cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüphelilerden Yüksekyayla, "Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık" dedi. O.A. ve Serhat Yüksekyayla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis, ismini açıklamadığı diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
kapkaç adana

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insanların emeğini çalan herkes şe......sizdir
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