Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde buldum"

Mersin’de yolda yürüyen kadının elindeki telefonu ’kapkaç’ yöntemiyle alıp, kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen zanlı, telefonu da yerde bulduğunu ifade etti.

Edinilen bilgiye göre müşteki kadın, polisi arayarak merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde misafirlikten evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir şahsın elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını söyleyerek şüpheliden şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan birçok güvenlik kamerasını izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın ’mavi pantolon’ giyen biri olduğunu tespit eden ekipler, çevrede araştırma yaptı. Kısa bir süre sonra eşkale uygun bir kişiyi durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında kadının cep telefonunu buldu. S.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen cep telefonu müştekiye geri teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen şüpheli, "Kapkaç yapmadım. Öyle bir şey yok. Neden gözaltında olduğumu bilmiyorum. Telefonu kendi isteğimle teslim ettim. Telefonu yerde buldum" dedi.



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