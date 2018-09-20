Kapkaçcılar 15 dakikada yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından 15 dakikada yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesine Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Fahrettin L. (26) ve Müslim Ç. (18) bindikleri motosikletle yolda yürüyen Sultan Ceylan'ın (40) içinde 300 lira ve cep telefonu olan çantasını çaldı. Ceylan'nın yardım istemesi üzerine, vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada kaçan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından motosikletli yunus ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan para ve cep telefonu ise Ceylan'a teslim edildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını kabul etti. İşlemleri tamamlanan Fahrettin L. ve Müslim Ç., adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu
Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz
Meclis'e yeni parti geliyor
Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum