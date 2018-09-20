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Kapkaçcılar 15 dakikada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından 15 dakikada yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından 15 dakikada yakalandı. Olay, Seyhan ilçesine Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Fahrettin L. (26) ve Müslim Ç. (18) bindikleri motosikletle yolda yürüyen Sultan Ceylan'ın (40) içinde 300 lira ve cep telefonu olan çantasını çaldı. Ceylan'nın yardım istemesi üzerine, vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada kaçan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından motosikletli yunus ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan para ve cep telefonu ise Ceylan'a teslim edildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını kabul etti. İşlemleri tamamlanan Fahrettin L. ve Müslim Ç., adliyeye sevk edildi.

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