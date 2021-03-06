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Kapkaççılar, 85 saatlik görüntünün izlenmesiyle bulundu

06.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Mersin’de sokakta yürüyen 16 yaşındaki kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp, kaçtıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de sokakta yürüyen 16 yaşındaki kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp, kaçtıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların, kadının elinden telefonu aldıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, polisler 85 saatlik görüntü inceleyerek şüphelileri yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Sokakta yürüyen 16 yaşındaki yabancı uyruklu R.S.’nin elindeki cep telefonunu alıp, kaçan şahısları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. 38 ayrı güvenlik kamerasından 85 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelilerin İ.A. (24) ve Ö.A. (22) isimli kardeşler olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonla 2 kardeşi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan şahısların kadının elinden cep telefonunu aldıktan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. 2 kardeş bir süre kadını takip ederken, daha sonra Ö.A. harekete geçiriyor. Ağabeyi çevreyi kontrol ederken, kardeşi ise kadının elindeki cep telefonunu alarak kaçıyor. Müşteki kadın şüpheliyi kovalarken, şüpheli ağabey ise yürüyerek yoluna devam ediyor.

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