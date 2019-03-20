HABER

Kapkaççılar genç kıza dehşet yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Mersin’de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yöntemi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke, polis ekiplerince yakalandı.

Mersin’de genç bir kızın sırtındaki çantasını kapkaç yöntemi ile alıp kaçan 3 kişilik şebeke, polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen şahıslar, genç kızı bir müddet takip ettikten sonra sırtındaki çantayı alıp kaçıyor.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen genç bir kızı, 3 kişi takibe aldı. Bir süre genç kızı takip eden şüpheliler, sakin bir yerde kapkaç olayını gerçekleştirdi. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın çantasını alıp, kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bütün güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarda şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirerek E.E., A.B. ve R.A.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kameraları anbean görüntüledi
Öte yandan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kızı takibe alan 3 şahıs belirli aralıklarla gidiyor. Yüzleri de tanınmaması için başlarına kapüşonlarını geçiren zanlılar, sakin bir yerde hamle yapıyorlar. 2 kişi gözcülük yaparken, bir kişi ise kızın sırtındaki çantayı alarak, bölgeden koşarak uzaklaşıyor.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Sokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdıSokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdı
Gaziantep'te 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildiGaziantep'te 638 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.