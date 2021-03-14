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Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu

14.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bebek arabasındaki 2,5 yaşındaki kızıyla evine dönen anne, hırsızın hedefi oldu.

Antalya’da bebek arabasındaki 2,5 yaşındaki kızıyla evine dönen anne, hırsızın hedefi oldu. Annenin ağlayan kızını susturmak için verdiği cep telefonunu, bebek arabasından çalan şahıs kayıplara karıştı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2776 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki çocuğuyla evine dönen Pınar Arslan (38), ağlayan kızını susturmak için cep telefonunu ona verdi. Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, bebek arabasına yanaşıp telefonu bebek arabasından aldı. Şüpheli, Arslan’ın durumu fark etmesi üzerine koşarak izini kaybettirdi.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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