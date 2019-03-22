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Kapkaççıların son pişmanlığı fayda etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

ADANA'da Özge B.'nin (33) cep telefonunu alıp kaçan Ömer Y.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Özge B.'nin (33) cep telefonunu alıp kaçan Ömer Y. (23) ve E.A. (17) olaydan sonra pişman oldu. Cep telefonunu bir çocuğa vererek karakola götürmesini isteyen şüpheliler, Özge B,'nin yanına giderek 'geçmiş olsun' deyince yakayı ele verdi. Olay Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının yanına giden mahalle muhtarının kızı olan Özge B.'nin elindeki cep telefonunu motosikletli E.A. ve Ömer Y. kapkaç yöntemiyle aldı. Olayın şokuyla çığlık atan Özge B.'nin yardımına ise çevredekiler koştu. İhbar üzerine çevredeki ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. PİŞMAN OLDULAR Bir süre sonra, pişman olan E.A. ve Ömer Y. yoldan geçen bir çocuğa, ' Al bu cep telefonunu, karakola götür' dedi. Şüpheliler daha sonra yüzlerindeki kar maskelerini çıkararak, tekrar olay yerine döndü. Özge B.’nin yanına gelen E.A. ve Ömer Y. , 'Cep telefonunuz mu çalındı ? Geçmiş olsun, biz az önce yolda bir çocuk gördük, elinde bir telefon vardı. Siz karakola gidin' dedi. Bunun üzerine Özge B.'nin yanında bulunan polisler şüphelilerin tavırlarından şüphelendi. E.A. ve Ömer Y. gözaltına alındı. Karakolda, suçlarını itiraf eden şüpheliler, pişman olduklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Y. tutuklandı, E.A. ise ev hapsine çarptırıldı.

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