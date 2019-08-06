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Kapkaççıyı beyaz motosikleti ve ayakkabıları yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

KONYA'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan Muhammet Celalettin A.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan Muhammet Celalettin A. (22), kullandığı motosiklet ve giydiği ayakkabının renginden tespit edilerek, yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçen haziran ve temmuz aylarında Selçuklu ilçesinin Sancak ve Kosova mahallelerinde yaşanan 4 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bir yabancı uyruklu 4 kadın mağdur, polise, kapkaççının beyaz renki motosiklet kullandığını, beyaz renkte ayakkabı giydiğini ve yüzünü kaşkol ile gizlediğini anlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kadınların tarifine uyan bir motosikletlinin aynı bölgede dolaştığını tespit etti. 4 SAAT BEKLEDİLER Dün devriye görevi yapan polis, güvenlik kamera görüntülerindeki motosikleti bir alışveriş merkezinin otoparkında buldu. Bunun üzerine tedbir alan polis, 4 saat boyunca şüphelinin motosikletin yanına gelmesini bekledi. Beyaz ayakkabılı şüpheli, motosikletin yanına geldiğinde yakalandı. Muhammet Celallettin A. olduğu belirlenen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet Celalettin A., ''Param yoktu. Parasız kaldığım için yaptım'' dedi. Muhammet Celalettin A., bugün adliyeye sevk edildi.

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