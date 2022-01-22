HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kaplan manzaralı lüks oda tepkilerin odağında! Milyonlarca kişi izledi

Kaplan manzaralı lüks oda tepkilerin odağında! Milyonlarca kişi izledi

22.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nantong kentinde yer alan Orman Safari Parkı içindeki bir otel, müştelerilerine odalarından farklı vahşi hayvanları izleme imkanı sunuyor. Çin’in Twitter’i olarak bilinen Weibo’da ‘kaplan manzaralı oda’ başlığı 100 milyondan fazla kez görüntülenirken, konu hem hayvan hakları hem de güvenlik endişeleri açısından hararetli tartışmalara yol açtı.

Kaplan manzaralı lüks oda tepkilerin odağında! Milyonlarca kişi izledi

Çin’de müşterilerine vahşi hayvanlarla iç içe uyuma imkanı sunma iddiasıyla yola çıkan otel, kaplan temalı odalarıyla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki otel odalarından birinin içinde yürüdüğü görülen kaplan dikkat çekerken, kaplanın bulunduğu alan ile müşterilerin konakladığı yataklı kısım arasında sadece bir cam bulunduğu da fark edildi.

'KAPLAN MANZARALI ODA'

Çin’in Twitter’i olarak bilinen Weibo’da ‘kaplan manzaralı oda’ başlığı 100 milyondan fazla kez görüntülenirken, konu hem hayvan hakları hem de güvenlik endişeleri açısından hararetli tartışmalara yol açtı.

Screenshot_14

YASAK KARARI ÇIKMADI

Konunun gündeme gelmesinin ardından Nantong Belediyesi’ne bağlı birimlerin, hem müşteri güvenliğini sağlamak hem de hayvanlara zulmedilmesini önlemek amacıyla söz konusu uygulamanın sonlandırılması talimatını verdiği iddia edildi. Ancak farklı kaynaklar, konunun görüşüldüğünü ve henüz bir yasak kararının çıkmadığını açıkladı.

Çin'in geleneksel takvimine göre 1 Şubat itibariyle girilecek olan Kaplan Yılı nedeniyle, ülke genelinde kaplan sembollü ve konseptli ürünlerin promosyonunda artış görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Işıklarda beklerken dehşeti yaşadılar! Anbean görüntülendiIşıklarda beklerken dehşeti yaşadılar! Anbean görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.