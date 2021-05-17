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Kaplana çok ilginç tıbbi müdahale!

17.05.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Shepreth Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan ve gözünden rahatsızlanan kaplana göz ameliyatı yapıldı. Benzeri dünyada ilk defa yapıldığı düşünülen ameliyatta 17 yaşındaki Sumatra kaplanı Ratna'nın sol gözü kurtarıldı.

Kaplana çok ilginç tıbbi müdahale!

Park yetkililerinin gözetimi altında olan Ratna, daha önce aynı gözünden katarakt ameliyatı olmuş, ancak gözü iyileşmemişti. Kaplanın ameliyat sonrasında gözüne bir bambu parçası değmiş olabileceğinden endişelenen uzmanlar, Ratna'ya kornea ülseri teşhisi koydu.

Cambridge Üniversitesi Veteriner Okulu'ndan Cerrah David Williams, kaplanı inceledikten sonra 30 dakika süren ameliyatla dev kedinin gözünü kör olmaktan kurtardı.

BBC'ye konuşan Williams, "Herhangi bir evcil kediye yaptığımız ameliyat gibi yaptık, sadece çok daha fazla anestezi kullandık" şeklinde konuştu. Williams, Ratna'nın türüne ilk defa böyle ameliyat yapıldığını düşündüklerini ifade etti.

93 kilogram ağırlığındaki kaplan, operasyonun ardından bir süre göz denetiminde tutularak tamamen iyileştikten sonra taburcu edildi.

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