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  4. Kaplanın kovadaki balıkları alıp gittiği anlar böyle görüntülendi

Kaplanın kovadaki balıkları alıp gittiği anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kaplan nehir kenarındaki 2 balıkçının kovadaki balıklarını alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya’nın doğusunda yer alan Primorski bölgesinde iki kişi nehir kıyısında balık avlarken bir kaplanla karşılaştılar. Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yaşayan Amur (Sibirya) türü olan kaplan bir süre balıkçıları uzaktan seyretti. İlk önce, kaplandan korkan kişiler otomobile binerek içeride bekledi. Ancak daha sonra birisi dışarı çıkarak kaplanı video kayda almaya başladı ve bu sırada da “Kedicik, biz burada balık avlıyoruz, haydi, git buradan” diye seslendi. Daha sonra ise kaplan, içi balık dolu kovayı ağzıyla tutup, götürerek oradan uzaklaştı.

(DHA)

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