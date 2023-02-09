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'Kaplumbağa gibi git...' Hatay'da yüreklere su serpen anlar! Ukraynalı anne ile oğlu enkazdan çıkarıldı

09.02.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesinden sevindirici haber geldi. Türkiye, can kayıplarına ağlarken peş peşe enkazdan sağ kurtarılanların haberlerinin gelmesi de herkese umut oluyor. İlçedeki arama kurtarma çalışmaları sırasında Ukraynalı anne ile oğlu enkazdan çıkarıldı. Üsküdar Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleriyle anne ve oğlunun yaşadığı diyaloglar da çok çarpıcıydı. Anne, oğluna kaplumbağa gibi gitmesini söyledi ve çocuk açılan delikten sürünerek çıktı.

'Kaplumbağa gibi git...' Hatay'da yüreklere su serpen anlar! Ukraynalı anne ile oğlu enkazdan çıkarıldı

Türkiye tek yürek oldu; hem kenetlenerek deprem bölgesine yardım gönderiyor hem de bölgeden gelen güzel haberleri duymayı bekliyor. Tüm yurdun gelen haberlere kilitlendiği Hatay'da bir sevindirici gelişme daha yaşandı. İskenderun ilçesinde arama kurtarma ekipleri, Ukraynalı bir anne ile oğlunu enkazdan çıkardı. Anne ve oğlunun ekiplerin yardımıyla enkazdan çıktığı o anlardaki diyalogları da iç sızlattı. İşte detaylar...

UKRAYNALI ANNEYLE 4 YAŞINDAKİ OĞLUNUN HAYATTA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, İskenderun Sahil Yolu Caddesi Çay Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Türkiye'de Ümit Akgöl ile evli olan Ukraynalı Elena Akgöl ve 4 yaşındaki oğlu Yüksel Akgöl'ün hayatta olduğunu tespit etti.

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ÖNCE ÇOCUĞA, SONRA ANNEYE ULAŞILDI

Ekipler, enkazda ilk olarak çocuğa, ardından annesine ulaştı. Deprem meydana geldikten 36 saat sonra bulundukları enkazdan kurtarılan anne ile oğul, AFAD ekiplerince sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

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"KAPLUMBAĞA GİBİ GİT"

Anne ve oğlunun kurtarılışı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, enkaz altında kadının yanındaki oğlunun adını ekiplere söylemesi, annesinin kaplumbağa gibi gitmesini söylediği çocuğun da ekiplerin yönlendirmesiyle açılan delikten sürünerek çıkarılması yer alıyor. Ekiplerce çocuğun ardından enkazdan çıkarılmaya çalışılan annenin de Türkçe bildiğini söylemesi görüntülere yansıdı. (AA)


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