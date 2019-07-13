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Kaplumbağa kenesi öldürmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 08:32 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Aslan, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili vaka sayısında artış yaşandığına dair söylentiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaplumbağa kenesi öldürmez

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Aslan, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili vaka sayısında artış yaşandığına dair söylentiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aslan, merkez ilçede kene şikayetiyle hastaneye başvuranların büyük bir çoğunluğunda kaplumbağa kenesi olgusuna rastlanıldığını söyledi. Kaplumbağa kenesinin zararsız olduğunun altını çizen Aslan, panik yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Veteriner İşleri Müdürü Aslan, sosyal medyadan “Sivas´ta artış gösterdiği iddia edilen kene vakaları ile ilgili araştırmalara göre Sivas içerisinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kene vakası görülmemiştir. Vakaların komşu illerden ve bazı ilçelerimizden geldiği görülmektedir. İl merkezinde bugüne kadar vaka yaşanmamıştır. Dünyada 850´den fazla keneden, 7-8´inde KKKA hastalığı virüsü tespit edilmiş. Şehir merkezinde kene tutması şikayetiyle hastanelere başvuranların çoğunluğunda kaplumbağa kenesi olgusuna rastlanıyor. Bu keneler, zararsızdır. Bu nedenle özellikle şehir merkezlerinde kalanlar fazla panik yapmamalı. Çünkü her kene öldürücü değil” paylaşımında bulundu.

Kaplumbağa kenesi öldürmez

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