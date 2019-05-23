HABER

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

BURSA'da Bahtiyar Keskin (54) trafikte yavaş gidilmesine  dikkat çekmek amacıyla kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı.

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) - BURSA'da Bahtiyar Keskin (54) trafikte yavaş gidilmesine dikkat çekmek amacıyla kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı. Yaptığı etkinlikle trafiği tehlikeye atan Keskin, "Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere" dedi.
Bursa'da farkındalık yaratmak isteyen tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin kendi elleri ile diktiği kaplumbağa kostümünü giyerek trafiğe çıktı. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili trafikte hızı ve trafik ihlallerini protesto eden Keskin, yolun ortasında araçların önüne atladı. Keskin'i yerde kıvranırken gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek panik içerisinde Keskin'in yardımına koştu. Keskin'e bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları da elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Protestoyu tehlikeli bulanlar ise polis ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Keskin'e protestosunu bitirmesini söyledi.
Araçların önüne atlayan Bahtiyar Keskin, "Bayramın yaklaşması nedeni ile trafik kurallarına kaplumbağa olarak destek veriyorum. Bugüne kadar trafik kuralları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ölümlerine artık son verelim. Trafik kurallarını ihmal etmeyelim, araçları yavaş kullanalım. Bir yerden bir yere giderken ölüme gitmeyelim. Kazalara kurban olmayalım, yolcular olarak şoförümüzü uyaralım. Kaplumbağa hayvanlar arasında en yavaş yürüyen hayvan ama en uzun yaşayan hayvandır. Ben burada trafikte yavaş gidilmesi için herhangi bir can mal kaybı olmaması için kaplumbağa kostümü giydim. Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere. Beni kaplumbağa kostümü ile gören vatandaşlar, üzerime akın etti. Bazıları ise şaşırdı, bir adamın kaplumbağa kılığında ne işi var yolda ne yapıyor gibi. Biz de yaptığımız farkındalık projesinden sonra vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.
FOTOĞRAFLI

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çektiKaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çektiKaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çektiKaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılarÇelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar
Yat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüşYat kaptanını, eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.