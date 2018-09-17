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Kaplumbağanın midesinden poşet, içecek kapağı ve misina çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:02 | Son Güncelleme

DEKAMER'de nekropsi işlemi yapılan bir yeşil deniz kaplumbağasının midesinden poşet, teneke içecek kapağı ve misina çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Sahili'nde ölü bulunan yeşil deniz kaplumbağasının midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı.

Alınan bilgiye göre, sahilde hareketsiz halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, DEKAMER'e getirilen kaplumbağaya nekropsi işlemi yapıldı. Yapılan incelemede, hayvanın midesinden poşet, sigara paketi poşeti, teneke içecek kapağı ve misina çıktı. Yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki erkek deniz kaplumbağası daha sonra, oluşturulan kaplumbağa mezarlığına gömüldü.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan atıklar olduğunu söyledi.

Plastik atıkların yaban hayatını öldürdüğünü anlatan Kaska, "Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor." dedi.

Kaska, plastik kirliliği ve atıkların deniz canlılarına etkisini araştırdıkları INDICIT Project kapsamında, carettaların midesinden çıkan atıkları incelediklerini belirtti.

Akdeniz'de İspanya, İtalya, Fransa, Tunus, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere, ülkelerden 3'er kurumla kaplumbağaların yaşam döngüsünü sürdürdüğü farklı noktalarda çalışma yürüttüklerini aktaran Kaska, DEKAMER'in Türkiye'de bu projeyi yürüttüğünü ve desteklendiğini kaydetti.

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dekamer DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska iztuzu Muğla

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