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Kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Aksaray’da 8 yaşındaki kızıyla seyahat eden anne, kara yolunda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince refüje çıkıp 2 ağacı devirdi.

Aksaray’da 8 yaşındaki kızıyla seyahat eden anne, kara yolunda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince refüje çıkıp 2 ağacı devirdi. Tekeri yerinden kopan otomobil karşı şeride geçerek takla attı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan 06 BET 893 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Meral A. (34), aniden yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirdi. Daha sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil önce refüje çıkıp 2 ağaca çarparak devirirken, tekeri kopan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve 8 yaşındaki kızı D.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda güvenlik önlemleri alırken, UMKE ve diğer ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafiğin aksamaması için kara yolu polis ekipleri tarafından temizlenerek yol trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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