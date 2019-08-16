HABER

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 06:39 | Son Güncelleme

Denizli’de yolda bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara almak isteyen şahıs arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Kaza, Çivril-Denizli karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giden Turgay Nacak yol ortasında duran bir kaplumbağa gördü. Hayvanın ezileceğini düşünen Nacak aracı ile durarak kaplumbağayı yol kenarına almak istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen Nacak olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile sürücü Orhanlar da yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhanlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplumbağayı kurtarmak isterken hayatını kaybeden Nacak’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldıBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayıKötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli kaplumbağa kurtarmak isterken öldü

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Kan donduran olay! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Kan donduran olay! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Dikkat çeken 12 Nisan detayı

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı

Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

Kan donduran olay! Cinnet geçirip baba ve oğlunu öldürdükten sonra...

İki grup birbirine girdi, pompalı tüfekler konuştu! Ağır yaralılar var

İki grup birbirine girdi, pompalı tüfekler konuştu! Ağır yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.