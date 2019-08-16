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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, yolun ortasındaki kaplumbağanın ezilmesini engellemek için kenara alan Turgay Nacak, bu sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'de, yolun ortasındaki kaplumbağanın ezilmesini engellemek için kenara alan Turgay Nacak, bu sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Çivril- Denizli yolunda meydana geldi. Yönetimindeki 60 TK 199 plakalı otomobiliyle Denizli yönüne giden Turgay Nacak, yolun ortasında kaplumbağa gördü. Otomobilini durdurup, inen Nacak, kaplumbağayı yolun kenarına bırakmak istedi. Bu sırada yine Denizli yönüne giden Mehmet Orhanlar'ın kullandığı 20 AB 070 plakalı otomobil, Nacak'a çarptı. Kazada sürücü Orhanlar yaralanırken, Nacak ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Mehmet Orhanlar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Nacar'ın cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

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