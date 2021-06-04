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Araç çarpan kaplumbağa, ameliyatından 2 gün sonra öldü

04.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu kabuğu kırılan ve yaralanan kaplumbağa, ameliyat edildikten 2 gün sonra öldü. Kaplumbağanın ameliyatını yapan Veteriner hekim, ''Parçalanan bütün kabuk kısmını tutturarak muhafaza altına aldık ve bütün parçaları bir araya getirdik. Öldüğü için üzgünüz. İlk belirtileri çok iyiydi, ama kaybettik" dedi.

Araç çarpan kaplumbağa, ameliyatından 2 gün sonra öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu kabuğu kırılan ve yaralanan kaplumbağa, 2 veteriner ve 1 diş hekimi tarafından ameliyat edildi. İki gün yaşam mücadelesi veren kaplumbağa hayata tutunamadı.

Anamur-Gazipaşa D-400 Karayolu üzerinde geçen çarşamba günü bir aracın çarpmasıyla kabuğu çeşitli yerlerinden kırılan ve iç kısımlarından ağır darbe alan kaplumbağa, duyarlı bir vatandaş tarafından, Gazipaşa'daki Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe'nin polikliniğine getirildi. Yaralı kaplumbağa için 2 veteriner hekim, 1 diş hekiminden oluşan ameliyat ekibi oluşturuldu.

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Veteriner Hekim Tepe, Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat ve Diş Hekimi Öznur Demiral, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kaplumbağanın yaralarını tedavi etti, .Kabuğunda kırıklar olan kaplumbağa, İki gün yaşam mücadelesi verdikten sonra öldü.

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Kaplumbağanın ameliyatını yapan Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe, “Parçalanan bütün kabuk kısmını tutturarak muhafaza altına aldık ve bütün parçaları bir araya getirdik. Açık kalan kısımları, karınca, diğer böceklerden korumak amacıyla kapatması için diş hekimi Öznur Demiral'dan yardım aldık. Kaplumbağa gayet sağlıklıydı. İki gün yaşattık. Öldüğü için üzgünüz. İlk belirtileri çok iyiydi, ama kaybettik" dedi.

(DHA)

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antalya
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