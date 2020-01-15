Kaporta dükkanının duvarlarını müşteri fotoğraflarıyla süsledi

Kırıkkale’de uzun yıllardır kaporta tamirciliği işiyle geçimini sağlayan Necmi Algül, 10 yıldır müşterilerinden aldığı 6 bin adet fotoğrafı dükkanının duvarlarında sergiliyor.

Kırıkkale Sanayi Sitesindeki kaporta dükkanında motorlu araçların kaportalarını tamir eden Necmi Algül’ün işletmesine gelen müşteriler, duvarlardaki fotoğraflara hayran kalıyor. Yaklaşık 10 sene önce birkaç vesikalık ile koleksiyonuna başlayan Algül, aracını tamir ettiği müşterilerinden fotoğraflarını almaya başladı. Zaman içerisinde birçok fotoğrafa sahip olan Algül, bunları özel çerçevelere özenle yerleştirerek dükkanının duvarlarına astı. Müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Algül, yanında fotoğrafı bulunmayan müşterilerinin de sosyal medya hesaplarından fotoğrafları alıp kendisi bastırarak bunları da duvara asıyor. Gün içerisinde tozlanan çerçeveleri her gün özenle silen Algül’ün 6 bin fotoğraflık sergisi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

"Müşteriler fotoğrafları görünce kazayı unutuyor"

Fotoğraf tutkunu Algül, müşterilerin fotoğrafları görünce kazayı unuttuklarını ve hayran kaldıklarını söyledi. Algül, “10 yıl oldu başlayalı. Birkaç resim ile başladık. Çerçeve haline getirmemle müşterilerin yoğun ilgisi üzerine resim vermeleri ile ‘çok güzel olmuş’ diye çoğaldı. Şu anda 6 bin civarında resim var. Bende resim hastalığı var. Arkadaşlarla çekinmiş resimlerimiz. Kırıkkale’nin eski tarihi resimlerine baktıkça ‘vay be Kırıkkale böyle miydi?’ diye yeni resimlerini görüyorlar. Eski resimleri görüyorlar. Müşteriler geliyor kazayı unutuyor resimleri görünce. Önce sohbet edip çay içiyoruz ondan sonra kendi işimize bakıyoruz. Bazı müşterilerimiz geliyor ilgisini çekiyor. ‘çok güzel olmuş dur ben de getiriyim benim de resmim olsun’ diye astırıyor. Yaşamını yitiren bazı arkadaşlarımızın da burada anıları kalıyor” dedi.